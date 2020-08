Paris Saint Germain, problema al polpaccio per Verratti: a rischio l’Atalanta (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ad una settimana dal quarto di finale di Champions League 2019/2020 contro l’Atalanta, Thomas Tuchel tecnico del Paris Saint Germain continua a fronteggiare infortuni importanti. Marco Verratti avrebbe infatti riportato un problema al polpaccio che secondo RMC lo mette in forte dubbio per la sfida contro i lombardi. Da ricordare che i parigini già faranno a meno di Kylian Mbappé e Layvin Kurzawa. Ancora non si sanno i dettagli sul problema di Verratti anche se dalla Francia alcuni lo danno già per assente. Leggi su sportface

Maglia13eu : ??????? PARIS SAINT GERMAIN DIVISA BAMBINI HOME 2020/2021 ??Misura dai 4 ai 16 anni Floccaggio e aggiunta di patch poss… - MagliaDaCalcio : ??????? PARIS SAINT GERMAIN MAGLIA HOME 2020/2021 ??Misura dai S ai XXL Floccaggio e aggiunta di patch possibili ??????… - MaglieCalcio13 : ??????? PARIS SAINT GERMAIN DIVISA BAMBINI HOME 2020/2021 ??Misura dai 4 ai 16 anni Floccaggio e aggiunta di patch poss… - MagliaCalcio : ??????? PARIS SAINT GERMAIN MAGLIA HOME 2020/2021 ??Misura dai S ai XXL Floccaggio e aggiunta di patch possibili ??????… - eccezionalex : L'avventura di Serge #Aurier al Paris Saint Germain sembra essere al capolinea. Colpa di un video pubblicato su Per… -

Ultime Notizie dalla rete : Paris Saint Paris Saint-Germain, Gueye in uscita: il Wolverhampton pensa al centrocampista TUTTO mercato WEB Neymar avvisa l'Atalanta: "È il mio miglior momento, vogliamo vincere la Champions"

A tre anni dal suo passaggio al Paris Saint-Germain, Neymar si è raccontato al sito ufficiale del club capitolino: "In questi tre anni ho acquisito molta esperienza, ho vissuto momenti grandiosi ma an ...

Infortunio Verratti: lesione al polpaccio per il centrocampista. Out contro l’Atalanta?

Tegola per il Paris Saint Germain di Tuchel che, quasi sicuramente, dovrà fare a meno di Marco Verratti per la sfida all’Atalanta Tegola per Tuchel e per il Paris Saint Germain. Secondo quanto riporta ...

A tre anni dal suo passaggio al Paris Saint-Germain, Neymar si è raccontato al sito ufficiale del club capitolino: "In questi tre anni ho acquisito molta esperienza, ho vissuto momenti grandiosi ma an ...Tegola per il Paris Saint Germain di Tuchel che, quasi sicuramente, dovrà fare a meno di Marco Verratti per la sfida all’Atalanta Tegola per Tuchel e per il Paris Saint Germain. Secondo quanto riporta ...