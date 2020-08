Olivia Newton-John tumore al seno: «Non so quanto mi resta da vivere» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Olivia Newton-John, l’indimenticabile e dolcissima Sandy Olsson di Grease, è malata. L’attrice sta combattendo da anni contro il cancro al seno, diagnosticato e combattuto per ben tre volte. La malattia le fu diagnosticata nel lontano 1992, quando Olivia era già una star a livello mondiale. Dopo una lunga battaglia la terribile scoperta, il ritorno della tumore del 2013 e ancora nel 2019. Come tante attrici americane, anche Olivia Newton-John si accoda alla schiera di colleghe che raccontano pubblicamente la malattia invitando alla prevenzione e facendo coraggio a chi come lei, sta combattendo lo stesso male. >> Leggi anche: Tara Gabrieletto oggi, profilo tradisce l’assenza di ... Leggi su urbanpost

ConventoLonato : A - rossgirlishere : RT @yleniaindenial: Miglior attrice protagonista: Jennifer Aniston, Jodie Comer, Sandra Oh, Olivia Colman. Miglior attrice non protagonista… - sonsoftrash : RT @yleniaindenial: Miglior attrice protagonista: Jennifer Aniston, Jodie Comer, Sandra Oh, Olivia Colman. Miglior attrice non protagonista… - bvbynijmri : RT @yleniaindenial: Miglior attrice protagonista: Jennifer Aniston, Jodie Comer, Sandra Oh, Olivia Colman. Miglior attrice non protagonista… - yleniaindenial : Miglior attrice protagonista: Jennifer Aniston, Jodie Comer, Sandra Oh, Olivia Colman. Miglior attrice non protagon… -

Ultime Notizie dalla rete : Olivia Newton Olivia Newton-John invia un messaggio commovente a John Travolta via Instagram Notizie IN Olivia Newton-John tumore al seno: «Non so quanto mi resta da vivere»

Olivia Newton-John, l’indimenticabile e dolcissima Sandy Olsson di Grease, è malata. L’attrice sta combattendo da anni contro il cancro al seno, diagnosticato e combattuto per ben tre volte.

Era Sandy in Grease: oggi a 71 anni lotta contro una terribile malattia [FOTO]

Olivia Newton-John nata a Cambridge nel settembre del 1948, è nota al grande pubblico per il suo ruolo di Sandy in Grease. Nel celebre musical, datato 1977, Sandy avrà una romantica e tormentata stori ...

Olivia Newton-John, l’indimenticabile e dolcissima Sandy Olsson di Grease, è malata. L’attrice sta combattendo da anni contro il cancro al seno, diagnosticato e combattuto per ben tre volte.Olivia Newton-John nata a Cambridge nel settembre del 1948, è nota al grande pubblico per il suo ruolo di Sandy in Grease. Nel celebre musical, datato 1977, Sandy avrà una romantica e tormentata stori ...