Miele dall’estero o elaborazioni di sciroppo di zucchero spacciati per italiani: il Covid-19 non ferma i controlli sul falso miele cinese (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nonostante le oggettive difficoltà causate dalla pandemia Covid-19, si è registrato un trend crescente di controlli eseguiti sul miele. L’incremento delle importazioni dalla Cina e da altri Paesi extracomunitari, infatti, di miele di scarsa qualità mercantile o di analoghi derivati, spesso illecitamente spacciati per miele quando in realtà si tratta di elaborazioni di sciroppo di zucchero, ha innalzato ulteriormente il livello di attenzione dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF). Solo nel corso dei primi sette mesi del 2020, sono stati effettuati 786 controlli ed analizzati oltre 140 campioni di ... Leggi su meteoweb.eu

