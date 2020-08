McDonald, bimba mangia una crocchetta e rischia di morire: ecco cosa ci trova dentro (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una bambina di sei anni ha rischiato di morire soffocata mentre mangiava una crocchetta di pollo di McDonald’s perché al suo interno c’era una mascherina chirurgica. A raccontare quanto accaduto alla piccola Maddie è la madre Laura Arber, che ha denunciato l’accaduto sui social. La donna si è accorta che qualcosa non andava quando ha visto la figlia avere difficoltà a mangiare i suoi Chicken Nuggets e poi, all’improvviso, la bimba ha iniziato ad avere difficoltà a respirare. Subito le ha messo le dita in gola per cercare di liberarla e così ha scoperto il pezzo di mascherina chirurgica blu. (Continua...) Allora ha iniziato a ... Leggi su howtodofor

greenMe_it : Mascherina dentro ai nuggets di pollo del McDonald’s: bimba rischia soffocamento - annamariamoscar : Mascherina dentro ai nuggets di pollo del McDonald’s: bimba rischia soffocamento - arturotaxi : Mascherina nella crocchetta di pollo del McDonald's, bimba di 6 anni rischia di soffocare - ninabecks1 : RT @siceid: Mascherina nella crocchetta di pollo del McDonald's in Inghilterra, bimba di 6 anni rischia di soffocare @butacit ma può esser… - siceid : Mascherina nella crocchetta di pollo del McDonald's in Inghilterra, bimba di 6 anni rischia di soffocare @butacit… -