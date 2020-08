Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso pensano alle nozze (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo la partecipazione a “Temptation Island” Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso raccontano: «Adesso ci sposiamo… e pensiamo a un figlio», la coppia è uscita più unita che mai dopo la prova del falò di confronto: ora sono pronti a sposarsi e pensano a un figlio. La coppia aveva deciso di partecipare al reality perché volevano essere sicuri sul loro futuro: “Alcune parole dette da Manila ha spiegato Lorenzo in un’intervista al settimanale “Chi” mi hanno fatto tremare. lo non ero sicuro di voler fare questo viaggio, ma lo sforzo di capire quello che accadeva intorno a me lo giudico un elemento che alla fine mi ha arricchito, Ricordiamo che noi abbiamo partecipato al programma non perché ... Leggi su people24.myblog

