Lopetegui: “Vogliamo superare le difficoltà e dare il meglio” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Conferenza stampa pre match che vede protagonista Julen Lopetegui, ecco le sue parole: Ha studiato la Roma? “Ciò che è sicuro è che i nostri avversari sono in forma, giocano molto bene e hanno una buona rosa. Fonseca è un grande allenatore. Stiamo parlando di una squadra in forma ma è alla nostra portata. Abbiamo voglia di vincere. Cercheremo di fare una grande partita, non ci sarà il ritorno e dobbiamo cercare di battere un rivale molto forte”. Avete avuto molti più giorni di stop rispetto alla Roma. Sarà un vantaggio? “Ciò che è successo da marzo in poi ci obbliga ad adattarci, abbiamo vissuto un periodo molto particolare. Vogliamo superare le difficoltà e vogliamo far vedere il meglio di noi. Non pensiamo a ciò che è successo e cosa succede, ... Leggi su alfredopedulla

