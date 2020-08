Inter, l’agente di Lazaro: «Trattativa avanzata con un club» (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’agente del giocatore dell’Inter, Valentino Lazaro, ha affermato che il suo assistito sarebbe molto vicino ad un nuovo club Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, ha affermato in un’Intervista rilasciata al quotidiano austriaco SportKrone che il suo assistito sarebbe molto vicino ad un nuovo club di cui però non ha svelato l’identità. Ecco le parole del procuratore del giocatore dell’Inter: TRATTATIVE CON NUOVO club – «Siamo già molto avanti. Vorrei discutere di tutto questo con Valentino dopo che tornerà dalle vacanze. Ci sono parti Interessate. Parlo con alcuni club, ma al momento non c’è ancora una decisione definitiva. ... Leggi su calcionews24

Bubu_Inter : RT @marifcinter: L'agente di #Lazaro: 'Con un club siamo già molto avanti nella trattativa, vorrei parlarne con Valentino dopo le sue vacan… - calciomercatoit : ?? #Inter - Nel mirino il ritorno di #Bonazzoli: incontro tra la Samp e l'agente ?? #CMITmercato - ArmandoAreniell : Inter su Leo Messi: il presidente Zhang avrebbe contattato l'agente dell'argentino - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: #JoaoMario cambia agente e si affida a Federico #Pastorello. Toccherà al procuratore italiano trovare una nuova sistemazion… - Bibas24 : RT @NicoSchira: #JoaoMario cambia agente e si affida a Federico #Pastorello. Toccherà al procuratore italiano trovare una nuova sistemazion… -

