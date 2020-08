Inter, Conte ai saluti ma senza licenziamento: il club spinge per un'altra soluzione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il divorzio sembra possibile, il licenziamento per giusta causa meno. È questa, nella ricostruzione del Corriere dello Sport, la situazione attuale fra Antonio Conte e l'Inter. Leggi su tuttonapoli

FabrizioRomano : #Conte all'Ansa: 'Smentisco di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo 'ma Sarri lo cacciano?'.… - FBiasin : +++ #Conte: 'Ho sposato un progetto triennale con l'#Inter. Mi batterò perché sia vincente' +++ - DiMarzio : #Inter | Colloquio Conte-Zhang: emersa la volontà di concentrarsi esclusivamente sull'Europa League - Fprime86 : RT @tuttosport: #Conte-#Inter, tregua armata. Può lasciare anche se vince - xxxzlatan95 : @Alefarris83 @giovannibrenteg @Vatenerazzurro1 Ma il più forte in panchina su che basi lo dici ? Ha dimostrato di e… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte

Archiviata la parentesi campionato, l'Inter inizia quella dedicata all'Europa League. Primo avversario sulla propria strada il Getafe, finito ottavo in Liga a -6 dal Villarreal quinto in classifica. U ...In gara secca contro gli spagnoli la squadra di Antonio Conte si gioca l'accesso ai quarti di finale di Europa League GELSENKIRCHEN (Germania) - Tutto in una partita per l'Inter di Antonio Conte, che ...