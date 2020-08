Inferno a Beirut: 78 morti e 4 mila feriti tra cui un militare italiano (Di mercoledì 5 agosto 2020) All’origine delle esplosioni un incendio di 2750 tonnellate di nitrato di ammonio. La Capitale è ricoperta da una nube tossica. Distrutta una nave italiana. “Sembra un terribile attentato” – dice il presidente americano Trump. Le immagini che arrivano da Beirut, infatti, fanno pensare che dietro l’incendio che ha provocato esplosioni terrificanti da sembrare bombe atomiche, ci sia una regia, una strategia del terrore. Quindici anni dopo l’esplosione dell’autobomba che uccise Rafiq Hariri, un’altra tremenda esplosione ferisce la Capitale libanese. Secondo la versione ufficiale riferita direttamente dal presidente del Libano, Michel Aoun, a provocarla sarebbe stato un incendio in un deposito nel porto dove erano immagazzinate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, sequestrate anni fa da una ... Leggi su chenews

