Il tuffo di Bebe Vio: io, Sirenetta anche senza gambe (Di mercoledì 5 agosto 2020) La schermitrice paralimpica e la forza di quella foto: "Chissà se uscita dall'acqua cresceranno anche a me, proprio come è successo a lei"

Today

Andate a tuffarvi, non aspettate un minuto di più. Se avete a portata di mano il mare, benissimo. Altrimenti trovate un lago, una pozza, la vasca da bagno. Fate come lei, lasciate che l’acqua vi strap ...Ma, tra paure e angosce, non ho mai avuto nemmeno il coraggio di dirlo. Oggi invece sono felicissimo. [...] Mi tuffo, anzi ci tuffiamo in un nuovo capitolo della vita. Quando abbiamo fatto la prima ...