Il Pd scopre un’altra emergenza: il proporzionale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Partito democratico ha scoperto un'altra emergenza: fare la legge elettorale ad impianto proporzionale. Mentre il Paese è inabissato nella peggiore crisi economica dal dopoguerra, per la sinistra la priorità è garantirsi continuità al potere con un sistema elettorale sartoriale, fatto su misura per una maggioranza parlamentare che ha in nuce la vocazione al trasformismo. Goffredo Bettini, il guru di Nicola Zingaretti, ha indicato come priorità la riforma elettorale per contemperare gli effetti del taglio del numero dei parlamentari. Il progetto reazionario del Pd consiste nel riesumare il proporzionale, corretto dalla soglia di sbarramento al 5%, finalizzato a liberare l'alleanza di governo dalle molestie di Matteo Renzi e a disarticolare il centrodestra. In una recente intervista Bettini ha ... Leggi su nicolaporro

