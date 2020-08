Guardiola e l’ossessione Champions: “Se non la vinco, ho fallito” (Di mercoledì 5 agosto 2020) In attesa di sfidare il Real Madrid per il return-match degli ottavi di finale di Champions League, l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ai microfoni di Dazn, non si nasconde e sa bene che il trofeo continentale rappresenti l’unico obiettivo stagionale: “Bisogna vincere , perché non so cosa proverei nel vedere che ancora non è successo. Ci ho provato il primo anno, il secondo, il terzo, il quarto….tutti gli anni in cui sono stato qui. Se posso giocarla, posso vincerla, se non la vinco avrò fallito. L’ importante è averci provato, quello che ho vinto in passato non mi da’ il diritto morale di saperne di più”. L’ allenatore spagnolo si è poi soffermato a parlare del collega avversario, Zinedine Zidane: “Se ha fatto quello cje ... Leggi su sport.periodicodaily

