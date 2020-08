Fca sceglie la piattaforma della francese Psa per le produzioni in Polonia. E mette in stand-by l’indotto italiano (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giornate calde nell’indotto torinese dell’auto, ecosistema industriale composto da un migliaio di aziende che impiegano quasi 60 mila addetti. Da qui partono componenti destinati a molti grandi gruppi europei delle quattro ruote ma il centro di gravità permanente rimane Fca. E nei giorni scorsi una lettera del gruppo ha avvisato i produttori che il progetto di piattaforma per il segmento B (le utilitarie, ndr) è stato interrotto e quindi di cessare immediatamente ogni attività di ricerca/sviluppo e produzione per evitare ulteriori costi e spese. A darne notizia è stato il sito torinese del Corriere della Sera. Alla base del cambio di rotta c’è la decisione di Fca che riguarda lo stabilimento polacco di Thychy, dove Fiat costruisce la Fiat 500 o la Lancia Ypsilon di utilizzare d’ora in poi la ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Fca sceglie la piattaforma della francese Psa per le produzioni in Polonia. E mette in stand-by l’indotto italiano - Noovyis : (Fca sceglie la piattaforma della francese Psa per le produzioni in Polonia. E mette in stand-by l’indotto italiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Fca sceglie Guida autonoma: Waymo sceglie ancora Fca La Gazzetta dello Sport Intesa Sp: vara con Cisco, Fca e Iren nuovo Smart Mobility Corporate Club

che ha scelto di stabilirvi la base europea per le proprie attività sulla smart mobility". Attraverso lo Smart Mobility Corporate Club, Intesa Sanpaolo Innovation Center fornirà a Cisco, Fca e Iren ...

Intesa Sp con Fca Iren Cisco: nasce Smart mobility corporate club

Roma, 5 ago. (askanews) – Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del gruppo Intesa Sp dedicata alla frontiera dell’innovazione, lancia a Torino con Fca, Cisco e Iren il nuovo Smart mobility corpor ...

che ha scelto di stabilirvi la base europea per le proprie attività sulla smart mobility". Attraverso lo Smart Mobility Corporate Club, Intesa Sanpaolo Innovation Center fornirà a Cisco, Fca e Iren ...Roma, 5 ago. (askanews) – Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del gruppo Intesa Sp dedicata alla frontiera dell’innovazione, lancia a Torino con Fca, Cisco e Iren il nuovo Smart mobility corpor ...