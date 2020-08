Esplosioni a Beirut, tutte le ipotesi in campo: incidente o attentato? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono diverse le ipotesi formulate nelle ultime ore sulle due violente Esplosioni avvenute a Beirut . Quel che sembra certo è che ad esplodere siano state 2.750 tonnellate di nitrato d'ammonio ... Leggi su tgcom24.mediaset

ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - Agenzia_Ansa : A #Beirut 'esplosioni come Hiroshima'. Almeno 27 morti e 2.500 feriti #ANSA - rtl1025 : ?? Al Mayadeen, una televisione locale libanese, ha riferito che nelle esplosioni a #Beirut sono rimaste ferite 'cen… - Rosa6718851855 : RT @RadioSavana: Esplosioni a Beirut. Ministro degli Esteri il suo Sottosegretario partono in monopattino direzione Alaska per portare la s… - zazoomblog : Inferno a Beirut più di 100 morti e 4000 feriti per le esplosioni. La città in una nube tossica - #Inferno #Beirut… -