Esplosione Beirut, cosa è successo: «Non è un attentato», Pentagono smentisce Trump. Porto devastato (Di giovedì 6 agosto 2020) cosa è successo davvero a Beirut? «Sembra un terribile attentato», ha detto Donald Trump dalla Casa Bianca, a qualche ora dalle devastanti esplosioni che ieri hanno colpito la... Leggi su ilmessaggero

ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - Anto_Giovinazzi : Un’esplosione assordante, una disgrazia che lascia senza parole. Il dolore nel vedere queste immagini e la sensazi… - borghi_claudio : Temo che il prezzo pagato da #Beirut non sia solo in termini di vite. Se non erro vicino al punto dell'esplosione s… - urania2906 : RT @Fabio_DeBunker: Meravigliosa la foto di questa infermiera che dopo l’esplosione di #Beirut correva a salvare 3 neonati. Mentre tutti sc… - alephalene : RT @christian_fsi: L'#UE in #Italia ha provocato danni centinaia di volte più gravi di quelli dell'esplosione di #Beirut. L'unica differe… -