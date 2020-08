Elisa De Panicis Instagram, in stile marinaio conquista Saint-Tropez: «Che meraviglia!» (Di mercoledì 5 agosto 2020) In questi giorni l’affascinante Elisa De Panicis è a Saint-Tropez, in Costa Azzurra. Poche ore fa sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto in riva al mare che ha completamente catturato l’attenzione dei suoi numerosi followers (oltre un milione). L’ex volto noto del Grande Fratello Vip può vantare un fisico decisamente perfetto. Anche la bella Elisa De Panicis ha superato la prova costume senza il minimo sforzo. Il suo ultimo post in stile “marinaio” ha regalato ottimi spunto alla fervida immaginazione degli ammiratori. Il post, infatti, è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da una marea di like e commenti. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

LaPresse_news : sexy-instagram, Elisa De Panicis, dal Messico a Miami e il costume scivola sul seno - GossipItalia3 : Elisa De Panicis Instagram, ipnotica in bikini sul bagnasciuga: «La nuova Afrodite!» #gossipitalianews - zazoomblog : Elisa De Panicis Instagram ipnotica in bikini sul bagnasciuga: «La nuova Afrodite!» - #Elisa #Panicis #Instagram… - dimuz7 : RT @JustRiccard0: dopo aver visto elisa de panicis (ma chi?) autografare una sua foto di un suo pseudo fan posso dire di aver visto tutto n… - JustRiccard0 : dopo aver visto elisa de panicis (ma chi?) autografare una sua foto di un suo pseudo fan posso dire di aver visto t… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Panicis Bomba Elisa De Panicis, non va mai per il sottile. Ed ecco il ‘fuori tutto’ in piscina TuttiVip Elisa De Panicis Instagram, in stile marinaio conquista Saint-Tropez: «Che meraviglia!»

In questi giorni l’affascinante Elisa De Panicis è a Saint-Tropez, in Costa Azzurra. Poche ore fa sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto in riva al mare che ha completamente ...

Elisa De Panicis completamente senza veli, coperta solo da un cappello: il video imperdibile che scatena i fan

In quest’ultimo video su Instagram, Elisa De Panicis si lascia riprendere completamente senza veli e coperta solo da un cappello: il video scatena i fan. Elisa De Panicis senza veli e coperta solo da ...

In questi giorni l’affascinante Elisa De Panicis è a Saint-Tropez, in Costa Azzurra. Poche ore fa sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto in riva al mare che ha completamente ...In quest’ultimo video su Instagram, Elisa De Panicis si lascia riprendere completamente senza veli e coperta solo da un cappello: il video scatena i fan. Elisa De Panicis senza veli e coperta solo da ...