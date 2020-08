Conte “Ora ripartiamo, sulla scuola garantisco io” (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Serve “non pensare a nuove restrizioni e sostenere una effettiva ripartenza”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un colloquio con il Corriere della sera. La scuola? “E' il mio impegno con i giovani, le famiglie, il Paese. Il mio impegno con insegnanti e personale. La scuola riparte, non ci sono dubbi”. “Sono sempre stato rigoroso, ma non mi pento di nulla – spiega Conte -. Quando abbiamo deciso di chiudere dicevano che dovevamo tenere aperto. Quando volevamo cominciare ad aprire, ci chiedevano di essere rigidi. Mi sono sempre confrontato con ministri e scienziati e ora ho la percezione che se concederemo qualche apertura faremo bene”.“Le navi da crociera – prosegue Conte – devono ricominciare a viaggiare perchè ... Leggi su iltempo

