Ciro Immobile sceglie Ischia per festeggiare la Scarpa d'Oro con la famiglia

Ischia (Na) – Sole, mare, Ischia e famiglia. Così ha deciso di festeggiare Ciro Immobile, il calciatore di Torre Annunziata e attaccante della Lazio che si è aggiudicato la Scarpa d'Oro 2020 con i suoi 36 gol stagionali. Il capocannoniere della Serie A, ha deciso di partire per una vacanza ad Ischia con sua moglie Jessica Melena e i suoi tre figli Michela, Giorgia e Mattia. Tra un giro in sella ad una moto d'acqua in compagnia della sua amata e i giochi con i suoi bimbi, Immobile si gode il meritato riposo prima della nuova stagione calcistica.

