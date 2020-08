Charli e Dixie D’Amelio, Addison Rae le imprenditrici beauty nate su Tik Tok (Di mercoledì 5 agosto 2020) Si trattava solo di questione di tempo ed è successo. TikTok ha partorito le sue beauty mogul, ovvero le Kylie Jenner del mondo dei creators. Ed è avvenuto, proprio mentre il presidente Trump minaccia di vietare la piattaforma video negli Stati Uniti. Una prospettiva che non scalfisce le giovani mega influencer con un seguito stellare. Leggi su vanityfair

dixiedameliobra : ???? sista sista!! ?? | Dixie (@dixiedamelio) e Charli (@charlidamelio) via Heidi Instagram stories - scribble_bob : dixie d’amelio @dixiedamelio charli d’amelio @charlidamelio avani gregg @lilpapivoni onlyjayus @notjayus - poesywos : DIXIE AND CHARLI LAS AMO AJSKSJSKWJSKSJSKD - etoiletyr : @dameIioart da charli e da dixie ?? - alanamadsenn : eu e carol >>> charli e dixie d’amelio -

Kylie Jenner e Huda Beauty tremate tremate, perché dal social più inclusivo che ci sia, TikTok, arriva la nuova generazione di imprenditrici beauty, con le loro linee cosmetiche Gen Z e tanta energia ...Charli e Dixie D’Amelio hanno collaborato con Orosa Beauty per una nuova collezione di smalti per unghie! Le sorelle hanno contribuito a curare un set di quattro colori ciascuna per la collezione ...