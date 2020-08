Calciomercato, che sorpresa: la sessione estiva trasloca da Milano a Rimini (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA - Si terrà a Rimini, il primo settembre, al Grand Hotel, l'apertura ufficiale della sessione estiva del Calciomercato . È questo uno degli appuntamenti inediti del ricco calendario di eventi ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, interamente definito l'acquisto di #Osimhen: tutto quello che c'è da sapere - DiMarzio : Tutti i dettagli, le cifre e le contropartite dell'affare che ha portato #Osimhen al #Napoli ??… - uncensoredIII : RT @NicoSchira: Pantaleo #Corvino torna al #Lecce. Accordo triennale e pieni poteri per l'esperto dirigente che dovrà riportare in Serie A… - CorSport : #Calciomercato, che sorpresa: la sessione estiva trasloca da #Milano a #Rimini - salvador_erre : RT @GiornoSanto: Buonasera, oggi 5 Agosto, mancano 61 giorni alla fine del calciomercato estivo. Comunico che, seguendo i saggi consigli de… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato che

Corriere dello Sport

In casa Inter oltre a pensare alla questione allenatore (dopo le uscite di Antonio Conte) bisogna lavorare alle prossime operazioni di mercato. Tra le tante due in particolare sembrano tenere in appre ...Si tratta di Dario Vizinger, 22 anni, in forza al Celje che ha appena vinto il titolo nazionale, anche per effetto dei 23 gol e dei 13 assist del giocatore. Sulle tracce di Vizinger, secondo ...