Bper, in primo sem. utile netto a 104,7 mln (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma, 5 ago. – (Adnkronos) – Bper Banca ha chiuso il primo semestre con un utile netto pari a 104,7 milioni sostenuto “da una buona capacità di generare ricavi e un efficace controllo dei costi della gestione”. Sui risultati approvato dal Cda – si sottolinea – “influiscono alcune componenti non ricorrenti quali la contabilizzazione di rettifiche addizionali su crediti per 90,5 milioni di euro relative al peggioramento del contesto macroeconomico causato dall’emergenza sanitaria e altri oneri straordinari per complessivi 36,1 milioni, parzialmente controbilanciati da imposte sul reddito positive per 68,9 milioni”.L’utile netto del secondo trimestre, pur condizionato dal periodo di lock-down, si attesta a 98,6 ... Leggi su calcioweb.eu

La vignetta di Gef: il Banco di Sardegna raddoppia gli utili

SASSARI. Conti più che positivi per il Banco di Sardegna che ha presentato la sua semestrale. L’istituto di credito controllato dalla Bper ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 33 milioni ...

