Borini: «E poi dicono che i calciatori sono ignoranti! Io voglio solo prendere un diploma» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Qualche giorno fa abbiamo scritto del capitano della Reggiana, Alessandro Spanò, che ha deciso di lasciare il calcio per proseguire gli studi. Non è l’unico caso di calciatore sui generis, che vorrebbe dare un’impronta più incisiva alla sua cultura. Il Corriere della Sera intervista Fabio Borini, attaccante del Verona. Avrebbe dovuto conseguire la maturità, ma il Covid e le partite ravvicinate hanno bloccato tutto. Adesso chiede di recuperare ciò che ha perso. «E poi dicono che i calciatori sono ignoranti! Io le sto provando tutte per prendere un diploma. Ho studiato con impegno, ma non mi fanno sostenere l’esame, rischio di buttare un anno. Prima il Covid, poi il campionato ogni tre giorni e ora la scuola ... Leggi su ilnapolista

napolista : Borini: «E poi dicono che i calciatori sono ignoranti! Io voglio solo prendere un diploma» L’attaccante del Verona… - Rossonerosemper : @st_larochelle La gente è tornata allo stadio perché se ne è andato Galliani. Il tutto perché certa gente che ronza… - TheAngloItalian : @MilanForever81 Io non vorrei che poi ci ritrovassimp con un bis di Laxalt-Borini per rendimento. Lo dico apertamen… - GurzoBahri : @fradelpunta @tcarapezza @TeofiloSteven @marcullo02 Vendere nel senso che basta che non fai minusvalenza (a parte C… - CriticoMilanist : @talebanikov Questo Domeniko non viene piu,insieme a Ralfone e non mi ci fa pensare... che cavolo dobbiamo fare? Le… -