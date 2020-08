Beirut, ‘un abbraccio agli amici libici’. Di Stefano ha ragione: c’è poco da scherzare (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Un abbraccio ai nostri amici libici”. È il tweet di cordoglio di Manlio Di Stefano subito dopo l’esplosione a Beirut. Un pensiero dolce, quello del sottosegretario agli Affari Esteri, peccato che i libici sono gli abitanti della Libia che sicuramente meritano solidarietà. Correggi bravo che prima hai detto una bella cavolicchiata1! 1!1!1!. Grandissimo sottosegretario agli esteri poi magari impara la geografia! pic.twitter.com/TPwDeMaJcf — Giovanni Odone (@GiovanniOdone1) August 4, 2020 In questo caso, lo fa notare più di uno a Di Stefano, gli abitanti del Libano sono i libanesi. “C’è poco da scherzare con queste cose, ho sbagliato a scrivere, i morti ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Beirut devastata dalla catastrofe. Un abbraccio di solidarietà al popolo libanese, una preghiera per le vittime e p… - ilpost : Secondo Al Arabiya ci sarebbero state almeno due esplosioni, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo al… - LegaSalvini : TERRIFICANTE. UNA PREGHIERA PER #BEIRUT?? “Beirut devastata dalla catastrofe. Un abbraccio di solidarietà al popolo… - FrancescaUR1 : RT @SaraSh1411: Stasera le persone a Beirut dormiranno in case distrutte, durante una pandemia mortale, con un'economia in rovina guidata d… - MatthewAndrew93 : RT @ComVentotene: Esplosione a #Beirut, #Libano. Il sottosegretario agli esteri della Repubblica Italiana #DiStefano manda un abbraccio ai… -

