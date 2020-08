Baseball, doping: Alessandro Deotto positivo e sospeso (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Prima Sezione del TNA, vista l'istanza di sospensione cautelare avanzata dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto, in data odierna, a sospendere in via cautelare l'atleta Alessandro Deotto ... Leggi su corrieredellosport

Roma, 14:36

