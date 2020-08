Assassin's Creed Valhalla avrebbe dovuto avere solo Eivor donna (Di mercoledì 5 agosto 2020) Assassin's Creed Valhalla è uno dei nuovi titoli di punta di Ubisoft e, come saprete, offrirà ai giocatori la possibilità di scegliere tra una versione maschile e femminile del protagonista Eivor.Tuttavia, sembra che inizialmente i piani di Ubisoft fossero molto diversi per questo nuovo capitolo della serie. Infatti, Assassin's Creed Valhalla avrebbe dovuto avere solo la versione femminile di Eivor.A riportare la notizia è un utente Twitter noto come "Seiiki" Dell'Aria, il quale avrebbe collaborato con il publisher francese per Assassin's Creed Symphony.Leggi altro... Leggi su eurogamer

DogSchoolAG : Ma a voi due che vi deve fare Assassin's Creed? Centro Cinofilo A.C.S.D. Dog School, un luogo dove i giochi di azi… - lupettorosso76 : Un personaggio paragonabile alla coppia di Assassin's Creed Fontana Gallera stesso metodo mafioso per fare soldi - CurulPuebla : ?? Lanza @AMD ‘promo’ con #Assassin’sCreed® #QuedateEnCasa #UsaCubrebocas?? - EneaCesareTir95 : Quali sono i vostri AC preferiti? Questa sono i miei : 1. AC Odyssey (per l'amb. Storica e l' epicita di essa) 2. L… - MangaForevernet : ? Assassin's Creed Dynasty: annunciato il manhua ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin Creed Assassin's Creed Valhalla: quest più profonde e legate alla trama Everyeye Videogiochi Assassin's Creed Valhalla avrebbe dovuto avere solo Eivor donna

Assassin's Creed Valhalla è uno dei nuovi titoli di punta di Ubisoft e, come saprete, offrirà ai giocatori la possibilità di scegliere tra una versione maschile e femminile del protagonista Eivor.

Assassin’s Creed : Revelations

questo capitolo costituisce la fine della Trilogia dedicata ad Ezio e ci darà la possibilità di ripercorrere nuovi ricordi anche del primo antenato che avevamo conosciuto, Altair. Come per i ...

Assassin's Creed Valhalla è uno dei nuovi titoli di punta di Ubisoft e, come saprete, offrirà ai giocatori la possibilità di scegliere tra una versione maschile e femminile del protagonista Eivor.questo capitolo costituisce la fine della Trilogia dedicata ad Ezio e ci darà la possibilità di ripercorrere nuovi ricordi anche del primo antenato che avevamo conosciuto, Altair. Come per i ...