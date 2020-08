Appuntamenti e scadenze del 5 agosto 2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Lunedì 03/08/2020Borsa: Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a venerdì 07/08/2020) Mercoledì 05/08/2020Appuntamenti: 14.00 – TIM – Il Gruppo Telecom Italia presenterà in Conference Call i risultati del secondo trimestre 2020 approvati dal Consiglio di AmministrazioneAziende:Aedes – CDA: Relazione semestraleAeffe – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestraleBialetti Industrie – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Relazione semestraleBPER – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestraleComer Industries – CDA: Relazione semestraleCredito Valtellinese – CDA: Relazione semestraleDatalogic – CDA: Relazione ... Leggi su quifinanza

Imu e Tasi 2019, la scadenza del primo acconto è fissato per ...Prato, 5 agosto 2020 - Appuntamenti con scadenze lontane. Cancellerie aperte a singhiozzo e tanti disagi per chi ogni giorno deve lavorare all'interno del tribunale dove si è ammessi solo su prenotazi ...