Aeroporto Reggio Calabria, Falcomatà: “Riprogrammare voli su Roma e Milano e puntare su altre rotte” (Di mercoledì 5 agosto 2020) REGGIO CALABRIA – “È necessario riprogrammare gli orari dei voli su Roma e Milano, cosi’ come appare fondamentale incrementare e puntare anche su altre rotte. Allo stesso modo, e’ ormai imprescindibile conoscere il Piano industriale della societa’”. Cosi’ il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata’ incontrando il neo presidente della Sacal (societa’ aeroporti calabresi) Giulio De Metrio. Al nuovo vertice della societa’ che gestisce anche l’Aeroporto dello Stretto Tito Minniti, il sindaco Falcomata’ ha anche chiesto “la salvaguardia di ognuno dei posti di lavoro ed il ripristino della funzionalita’ del pontile”. “L’Aeroporto dello Stretto – ha aggiunto Falcomata’ – e’ fondamentale per immaginare e programmare qualsiasi tipo di sviluppo non solo lungo il territorio metropolitano, ma soprattutto in un’area che, da Reggio a Messina, guarda con interesse alla crescita economica e sociale di oltre un milione di abitanti sparsi in 205 diversi Comuni”. “Sicuramente, oltre alla visione strategica – ha concluso il sindaco metropolitano – e’ impellente rimettere la Citta’ metropolitana di Reggio Calabria nelle condizioni di poter tornare a contare su un’infrastruttura essenziale ad accorciare le distanze col resto del Paese”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Aeroporto Reggio Calabria, Falcomatà: “Riprogrammare voli su Roma e Milano e puntare su altre rotte” Treni in Emilia-Romagna, Bonaccini: “A breve valutiamo ma mai pensato di riempirli” De Magistris ‘passeggero’ del nuovo treno linea 1 in fase di collaudo Alitalia, Musumeci: “Su Trapani la compagnia è stata scorretta Puglia, ora alle Tremiti in elicottero si va anche da Peschici Venerdì sciopero mezzi a Roma: a rischio bus, metro e ferrovie Leggi su dire

enricoI00 : RT @Shellshoker7: @enricoI00 @MilanCapiscer Sarebbe difficile perché a Villa non c’è l’aeroporto ?? In ogni caso non vedo perché Calhanoglu… - Shellshoker7 : @enricoI00 @MilanCapiscer Sarebbe difficile perché a Villa non c’è l’aeroporto ?? In ogni caso non vedo perché Calha… - AeroportiCal : Aeroporto Reggio Calabria: nel 2019 voli Alitalia pieni al 72%, Blu Express 65%, Blue Air 85% - Commenta sul Sito!… - infoitinterno : Aeroporto dello Stretto, Nuova Italia Unita punta al rilancio con la creazione della nuova compagnia aerea Air Regg… - citynowit : ?? Nuova Italia Unita avanza la proposta di una nuova compagnia per far ripartire l'aeroporto dello Stretto -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporto Reggio Aeroporto di Reggio Calabria, Falcomatà incontra il presidente Sacal: “necessario riprogrammare gli orari dei voli su Roma e Milano” Stretto web "Non vedo più le mie bambine da due anni"

"Qui a Reggio ho acquistato una casa con il mutuo e lavoro come ... Poi in ottobre ho comprato altri tre biglietti, ma quando sono andato all’aeroporto di Milano loro tre non c’erano". Impossibilitato ...

Reggio: Insieme per il ponte Guardiamo, anche, al cielo. Con il progetto “Air Reggio Calabria” si punta ad una innovativa operatività pubblica

Dopo un’attenta analisi dei costi e delle opportunità di finanziamento, il Movimento Nuova Italia Unita presenta oggi un’idea rivoluzionaria per il rilancio della città di Reggio Calabria, puntando a ...

"Qui a Reggio ho acquistato una casa con il mutuo e lavoro come ... Poi in ottobre ho comprato altri tre biglietti, ma quando sono andato all’aeroporto di Milano loro tre non c’erano". Impossibilitato ...Dopo un’attenta analisi dei costi e delle opportunità di finanziamento, il Movimento Nuova Italia Unita presenta oggi un’idea rivoluzionaria per il rilancio della città di Reggio Calabria, puntando a ...