A Beirut decine i dispersi, video mostra porto distrutto. Trump: “Ha tutta l’aria di essere un attacco” (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA – Supera i cento morti e i 4.000 feriti il bilancio dell’esplosione che ha colpito ieri Beirut, la capitale del Libano: ne dà notizia la Croce Rossa, riferendo inoltre che un centinaio di persone risultano ancora disperse. Continuano le operazioni di soccorso nei pressi del porto e dei quartieri circostanti investiti da una potente esplosione che ieri, intorno alle 18, sarebbe stata avvertita fino a Cipro. Leggi su dire

ilpost : Per il momento non si conoscono ancora le cause dell'esplosione, ma circolano decine di video molto impressionanti:… - Agenzia_Ansa : A #Beirut 'esplosioni come Hiroshima'. Almeno 27 morti e 2.500 feriti #ANSA - Agenzia_Ansa : #Beirut, oltre 100 i morti e 4mila feriti. Le autorità: 'Aria tossica, chi può lasci la città' #ANSA - ilmeteoit : #BEIRUT: #DOPPIA #ESPLOSIONE devasta la città, #DECINE di #MORTI e #MIGLIAIA di #FERITI. Ecco #MOTIVI e #SITUAZIONE… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Beirut, oltre 100 i morti e 4mila feriti. Le autorità: 'Aria tossica, chi può lasci la città' #ANSA -