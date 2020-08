15enne azzannata da due pitbull: è in gravissime condizioni. Strappato il cuoio capelluto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Usa, ragazzina azzannata alla testa da due pitbull Una 15enne è stata azzannata alla gola e alla testa da due pitbull. I due cani le hanno Strappato il cuoio capelluto. Joslyn Stinchcomb di Atlanta, in Georgia (Stati Uniti) è ricoverata in gravissime condizioni al Grady Memorial Hospital, mentre la proprietaria dei pitbull, abbattuti dopo l’aggressione alla ragazzina, è stata arrestata. Secondo le prime ricostruzioni, la 15enne sarebbe stata aggredita dai due pitbull mentre stava passeggiando. I due cani sarebbero sfuggiti al controllo della proprietaria Alexandria Torregrossa, 29 anni. Sulla scena sarebbe intervenuto lo sceriffo Jud Smith, ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : 15enne azzannata Azzannata alla testa e alla gola da due pitbull, 15enne grave in ospedale: cani abbattuti Voce di Napoli Cani feroci | attaccano 15enne | ‘Non le cresceranno più i capelli’ | FOTO

Dei cani feroci hanno azzannato in maniera tremenda una ragazzina di 15 anni, scagliandosi in particolare contro la sua testa. E per questo motivo non le cresceranno mai più i capelli. L’attacco ha av ...

Dei cani feroci hanno azzannato in maniera tremenda una ragazzina di 15 anni, scagliandosi in particolare contro la sua testa. E per questo motivo non le cresceranno mai più i capelli. L’attacco ha av ...