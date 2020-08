Virus, sorpresa dai test sierologici: i positivi sono 6 volte più di quelli registrati (Di martedì 4 agosto 2020) Un milione e mezzo di italiani, il 2,5% della popolazione, hanno incontrato il coronaVirus e sviluppato anticorpi, sei volte di più di quelli intercettati ufficialmente in questi mesi di... Leggi su ilmessaggero

fbordo : I buffoni #MSM esprimono 'sorpresa' di fronte ai risultati dei test sierologici. 'Scoprono' che almeno un milione e… - DocDisco81 : Ma dai? Davvero? Chissà quanti di noi ci siamo ammalati e quanti siamo guariti spontaneamente perché il #Covid_19 a… - rouges56 : Virus, sorpresa dai test sierologici: positivi 6 volte più di quelli registratiFederica e Pia, gemelle cieche dalla… - IMBURBE_RITO : Il contatto con il #virus non dà immunità, il #vaccino si. Ho sempre detto che non capisco una mazza, forse non bas… - rouges56 : Virus, sorpresa dai test sierologici: positivi 6 volte più di quelli registrati -

Ultime Notizie dalla rete : Virus sorpresa Virus, sorpresa dai test sierologici: i positivi sono 6 volte più di quelli registrati Il Messaggero Coronavirus, la rivelazione del test sugli anticorpi: Sicilia e Calabria regioni meno colpite

Grandi differenze tra regioni e ancor più tra città e città, anche vicine fra loro, con il picco raggiunto dalla città di Bergamo, dove le persone venute in contatto col nuovo coronavirus sono state i ...

Coronavirus Venezia, ‘solo’ 2 nuovi casi ma anche due decessi

Coronavirus Venezia e provincia che ritorna a ‘mordere’ pur apparendo poco mordace. Guardare il bicchiere significa oggi decidere con discrezionalità propria se vederlo mezzo vuoto o mezzo pieno. Il c ...

Grandi differenze tra regioni e ancor più tra città e città, anche vicine fra loro, con il picco raggiunto dalla città di Bergamo, dove le persone venute in contatto col nuovo coronavirus sono state i ...Coronavirus Venezia e provincia che ritorna a ‘mordere’ pur apparendo poco mordace. Guardare il bicchiere significa oggi decidere con discrezionalità propria se vederlo mezzo vuoto o mezzo pieno. Il c ...