Uomini e Donne: compleanno spettacolare per Sabrina Ghio (Di martedì 4 agosto 2020) L’ex allieva di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, Sabriba Ghio festeggia i suoi 35 anni in barca sull’Isola di Ponza insieme alle persone che ama di più. “Grazie per la vita che ho”, ha scritto sui social. E’ un compleanno speciale quello che ha festeggiato in questi giorni Sabrina Ghio. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ed ex tronista di Uomini e DonneArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

