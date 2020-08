Udine si tinge di Oriente 5-6 agosto 2020 (Di martedì 4 agosto 2020) Il cuore di Udine si tinge di Oriente: domani mercoledì 5 agosto al giardino Loris Fortuna la prima delle due giornate di FEFF D’ESTATE, organizzato in collaborazione con il Comune di Udine, la Regione Friuli Venezia Giulia e con il supporto degli sponsor del ventiduesimo FEFF. Una giornata sotto il segno del “Wellness”, con numerosi appuntamenti in programma. Dalle 18.00 alle 19.00, la Scuola Irte propone Gioco-Shiatsu, un laboratorio interattivo per figli e genitori. Sempre alle 18.00, spazio anche ai Bagni di gong, a cura di Gong Time, per tutti quelli che vogliono sperimentare una full immersion dentro la calma e la meditazione. Alle 18.30 Mami Hamada sarà protagonista ... Leggi su udine20

Il mister elogia i suoi per il finale di torneo e conferma l’accordo per il rinnovo: «Sono davvero orgoglioso che la società pensi di continuare con me» «Questa vittoria mi piace dedicarla alla città, ...

Il Grifone affonda al Mapei Stadium e così l'ex attaccante rossoblu, a 300 chilometri di distanza, rimanda tutto all'ultima giornata Il Genoa scende in campo al Mapei Stadium con l'obiettivo di provar ...

