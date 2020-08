Tragico impatto tra auto e moto, 27enne perde la vita (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAtena Lucana (Sa) – Un giovane di 27 anni di Polla è morto nella serata di ieri in seguito a uno scontro tra la sua moto e un’automobile sulla strada statale 19, nel territorio di Atena Lucana. Il ragazzo ha impattato con una vettura guidata da una donna di Montesano finendo fuori strada e morendo sul colpo. Inutile l’arrivo dei soccorritori del 118 che ne hanno constatato la morte. Per quanto riguarda la donna, d’obbligo il trasferimento all’ospedale di Polla per le ferite riportate. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Sala Consilina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

