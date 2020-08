Tennis, l'intervista a Berrettini da New York a Tokyo (Di martedì 4 agosto 2020) I Giochi olimpici sono il traguardo di ogni sportivo. E non è vero che i 'ricchi' Tennisti hanno poca passione verso i cinque cerchi, anzi. C'è Federer che, nonostante i 20 Slam in carriera, rincorre ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Berrettini è pronto a ripartire - abruzzowebtv : ABRUZZO WEB TV -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis intervista Berrettini: "Punto ai grandi tornei. Tokyo è il sogno, voglio esserci" La Gazzetta dello Sport Federer e il tennis sui tetti con Carola e Vittoria: «Il nostro tiramisù con Roger»

«Roger, do you know tiramisù?». Messo alle strette dalla spontaneità di Vittoria, 13 anni, e Carola, 11, le mini tenniste che in piena pandemia avevano fatto il giro del mondo grazie al video del pall ...

Wta Palermo, il tennis riparte. Ma Gasquet tuona: «Scandalo, l’hotel delle tenniste con anche i turisti»

Lunedì il tennis riparte, anche ufficialmente. A Palermo il primo torneo Wta dopo il lockdown, però, inizia tra le polemiche, quelle di Richard Gasquet, che ovviamente non sarà in Sicilia perché a Pal ...

«Roger, do you know tiramisù?». Messo alle strette dalla spontaneità di Vittoria, 13 anni, e Carola, 11, le mini tenniste che in piena pandemia avevano fatto il giro del mondo grazie al video del pall ...Lunedì il tennis riparte, anche ufficialmente. A Palermo il primo torneo Wta dopo il lockdown, però, inizia tra le polemiche, quelle di Richard Gasquet, che ovviamente non sarà in Sicilia perché a Pal ...