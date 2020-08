Smalling saluta la Roma: "Mi avete dimostrato grande amore, grazie. In bocca al lupo con il Siviglia" (Di martedì 4 agosto 2020) Il difensore inglese ha salutato la Roma, i suoi ormai ex compagni di squadra e i tifosi giallorossi con un post sul suo profilo Instagram ufficiale. Leggi su 90min

DiMarzio : #Smalling saluta la #Roma con un post su Instagram - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Roma: #Smalling saluta ?? Dopo il mancato accordo tra giallorossi e #ManUtd il difensore salut… - SkySport : Smalling saluta la Roma sui social - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? Roma: #Smalling saluta ?? Dopo il mancato accordo tra giallorossi e #ManUtd il difensore saluta la #… - UgoBaroni : RT @SkySport: Smalling saluta la Roma sui social -