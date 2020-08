Serie B, paracadute per le retrocesse dalla A: Brescia, Lecce e SPAL godranno di cifre importanti (Di martedì 4 agosto 2020) Brescia, Lecce e SPAL sono le tre retrocesse dalla Serie A. E, come ogni stagione, godranno di un paracadute importante. Il totale è di 45 milioni di euro, cifra che le tre squadra avranno a disposizione per tentare subito la risalita. Una somma messa a disposizione delle società per rendere più “morbido” l’impatto con la Serie cadetta. Le cifre dipendono dalle fasce di appartenenza di ciascuna squadra. A Brescia e Lecce andranno 10 milioni di euro a testa, in quanto neopromosse tornate in Serie B dopo una sola stagione. La SPAL, che è era in A dal 2017, riceverà invece 25 milioni di euro, in ... Leggi su calcioweb.eu

