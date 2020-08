Serie B 2019/2020: il pari regala al Chievo Verona il passaggio del turno, niente da fare per l’Empoli (Di martedì 4 agosto 2020) Tre rigori sbagliati e le reti di Garritano e Tutino: al ‘Bentegodi’ succede di tutto ma l’1-1 ai supplementari premia il Chievo, che estromette l’Empoli grazie alla miglior classifica e si regala la semifinale playoff di Serie B contro lo Spezia. Grande equilibrio in campo tra le due squadre, entrambe retrocesse dall’ultimo campionato di Serie A e separate da appena due punti dopo trentotto giornate di campionato, in un match che fa fatica a decollare nella prima frazione. La squadra di Marino, obbligata a far risultato per passare il turno, si affida alla fisicità di La Mantia che al 16’ lavora di sponda e costruisce una nitida pallagol: l’accorrente Ricci spreca però calciando centrale e debolmente verso la figura di Semper. Il portiere di casa ... Leggi su sportface

