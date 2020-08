PS4 supera quota 112 milioni di console vendute. Hardware in calo ma il digitale e PS Plus sono un successo (Di martedì 4 agosto 2020) L'ultimo report finanziario di Sony, che copre il primo trimestre dell'anno finanziario 2020, è ora disponibile e ci sono alcuni aspetti interessanti che svelano l'andamento di PS4. Le vendite per il sistema sono risultate in calo, ma con buone ragioni, ed è emerso che la maggior parte delle vendite software sono state digitali.Sony ha detto che gli abbonamenti a PS Plus sono saliti a quota 45 milioni, con un aumento degli utenti di PS Now "significativo". 45 milioni è un grande aumento rispetto ai 41,5 milioni riportati a maggio, il che suggerisce che molti giocatori bloccati a casa durante la pandemia di COVID-19 si sono abbonati al servizio del colosso giapponese.La pandemia ... Leggi su eurogamer

Le vendite di PS4 in precedenza erano pari a 110,4 milioni, il che significa che la console ha ora venduto 112,3 milioni di unità. Osservando le classifiche di vendita di tutte le console, il sistema ...

