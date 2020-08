Playoff Serie B, Chievo-Empoli 1-1 dts: Garritano trascina i suoi in semifinale, ma quanti errori dal dischetto! (Di martedì 4 agosto 2020) Il Chievo Verona trionfa ai supplementari: i clivensi sfideranno lo Spezia alle semifinali.Terminato il campionato di Serie B, che ha visto il Benevento e il Crotone ottenere la promozione diretta in Serie A, le squadre qualificate ai Playoff hanno iniziato a darsi battaglia per cercare di conquistare l'ultimo posto disponibile per ritornare in massima Serie. Questa sera sul campo del Marcantonio Bentegodi è andata in scena la sfida tra il Chievo e l'Empoli, che si sono affrontate in occasione dei quarti di finale alla ricerca di una vittoria utile per volare al turno successivo.Partono subito bene i padroni di casa, che cercano di mantenere alto il ritmo del gioco provando a costruire occasioni da gol importanti. La prima ... Leggi su mediagol

