Pavia, la prudenza non va in ferie: movida frenata in agosto (Di martedì 4 agosto 2020) Pavia, 4 agosto 2020 - movida anche in agosto: proseguono i controlli delle forze dell'ordine disposti dalla Prefettura. Se già la scorsa settimana il sindaco di Pavia aveva prorogato fino a ottobre ... Leggi su ilgiorno

ParcodiGiacomo : I consigli di Ats #Pavia per fronteggiare l’ondata di #caldo di questa settimana. Prudenza, buonsenso e un pensiero… -

Ultime Notizie dalla rete : Pavia prudenza Pavia, la prudenza non va in ferie: movida frenata in agosto Il Giorno Lombardia, 25 casi di Coronavirus e 3 morti: nessun nuovo contagio in otto province

Sono 25 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia registrati nella giornata di oggi, lunedì 3 agosto, su 4.208 tamponi. Stando al bollettino diramato dalla Regione, resta invariato il numero dei pazien ...

Le regole e i divieti ai tempi del Covid-19

Riaprono oggi le Associazioni di promozione sociale (Aps) “Brusaioli“ di piazzale Torino 40, “Circolo Angelo Grassi“ di via Amati 10 e “Salvo D’Acquisto“ al 7 dell’omonimo piazzale. Si dovranno rispet ...

Sono 25 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia registrati nella giornata di oggi, lunedì 3 agosto, su 4.208 tamponi. Stando al bollettino diramato dalla Regione, resta invariato il numero dei pazien ...Riaprono oggi le Associazioni di promozione sociale (Aps) “Brusaioli“ di piazzale Torino 40, “Circolo Angelo Grassi“ di via Amati 10 e “Salvo D’Acquisto“ al 7 dell’omonimo piazzale. Si dovranno rispet ...