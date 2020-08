Paolini-Sasnovich: data, orario e diretta tv Wta Palermo 2020 (Di martedì 4 agosto 2020) Il secondo turno del Wta International di Palermo 2020 offrirà la sfida fra Jasmine Paolini e Aljaksandra Sasnovich. L’azzurra ha sconfitto la più quotata Daria Kasatkina in tre set lottati, mentre la bielorussa ha superato agevolmente la solida Elise Mertens, in due parziali. Paolini potrà contare sulla cattiveria agonistica che la contraddistingue, stimolata peraltro da un pubblico ‘casalingo’. Il match andrà in scena domani, mercoledì 5 agosto, come secondo match di giornata dopo Alexandrova-Ferro (inizio ore 16.00). Supertennis offre la diretta televisiva dei vari eventi del torneo, con live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente televisiva menzionata. Inoltre, Sportface.it offrirà aggiornamenti ed ... Leggi su sportface

