M&M's, arrivano le tavolette di cioccolato (Di martedì 4 agosto 2020) Hai sempre avuto la passione per le M&M's e, quando cominci a mangiarle, non riesci più fermarti? Allora c'è una buona notizia per te: dalla fine di settembre, nei supermercati (e già da fine agosto nel canale travel) potrai assaporare le famose lenti colorate in un nuovo, inedito formato: all'interno delle tavolette di cioccolato Mars (che l'azienda garantisce essere «di altissima qualità»). Saranno disponibili in quattro varianti, per soddisfare tutti i gusti: arachidi (165 grammi), nocciole (165 grammi), riso soffiato (150 grammi), e choco (165 grammi). «Con le nuove tavolette di cioccolato», spiega Paola Donelli,

