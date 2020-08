L'Olanda respinge la richiesta d'asilo, 14enne siriano si suicida: "Voleva diventare medico" (Di martedì 4 agosto 2020) Era stanco di sentirsi un profugo senza casa: un ragazzo siriano di 14 anni si è così tolto la vita dopo la decisione da parte dell’Olanda, il Paese in cui soggiornava, di non accogliere la sua richiesta d’asilo. È il dramma di Ali Ghezawi, che sognava di diventare un cardiologo: il ragazzo si è suicidato in un centro per famiglie di profughi respinti a Glize, nella regione olandese del Limburgo. A raccontare la sua drammatica storia sono stati gli stessi genitori, il padre Ahmad e la madre Aisha. Al giornale olandese Het Parol, i genitori dell’adolescente hanno detto che il figlio non ce la faceva più a vivere senza una casa, ormai da nove anni, fin da quando erano scappati dalla loro città, Daraa, distrutta dalla guerra.Una ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : L'Olanda respinge la richiesta d'asilo, 14enne siriano si suicida: 'Voleva diventare medico' - parentesi_erre : RT @HuffPostItalia: L'Olanda respinge la richiesta d'asilo, 14enne siriano si suicida: 'Voleva diventare medico' - elio33044815 : RT @HuffPostItalia: L'Olanda respinge la richiesta d'asilo, 14enne siriano si suicida: 'Voleva diventare medico' - logiovannone : RT @HuffPostItalia: L'Olanda respinge la richiesta d'asilo, 14enne siriano si suicida: 'Voleva diventare medico' - aniramiznat : RT @HuffPostItalia: L'Olanda respinge la richiesta d'asilo, 14enne siriano si suicida: 'Voleva diventare medico' -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda respinge Processo all’Italia. L’Olanda guida l’accusa: “Non ci fidiamo più” La Repubblica L'Olanda gli nega l'asilo: ragazzino di 14 anni si suicida

La delusione per le condizioni di vita e la mancanza di lavoro avevano spinto la famiglia in Olanda, dove però, in base alla normativa Ue, la loro richiesta di protezione era stata respinta. Così era ...

La diaspora siriana genera mostri: Ali si toglie la vita

Un giovane profugo siriano di 14 anni dice basta ai rifiuti da uno Stato all'altro e si toglie la vita. Sognava di diventare cardiologo.

La delusione per le condizioni di vita e la mancanza di lavoro avevano spinto la famiglia in Olanda, dove però, in base alla normativa Ue, la loro richiesta di protezione era stata respinta. Così era ...Un giovane profugo siriano di 14 anni dice basta ai rifiuti da uno Stato all'altro e si toglie la vita. Sognava di diventare cardiologo.