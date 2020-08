Kanye West e Kim Kardashian, non tutto è perduto: insieme nel Wyoming (Di martedì 4 agosto 2020) Kanye West e Kim Kardashian starebbero per divorziare. Prima di procedere con la separazione definitiva, però, i due hanno provato a concedersi un’ultima possibilità. Una gita nel Wyoming con i figli per tentare di ricucire un rapporto sempre più in bilico. Wild Wild West. Sembra l’incipit del celebre film con Will Smith, ma in realtà … L'articolo Kanye West e Kim Kardashian, non tutto è perduto: insieme nel Wyoming è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

