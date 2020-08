Juventus, Dybala commenta il premio di MVP della stagione: “Ringrazio i miei compagni di squadra” (Di martedì 4 agosto 2020) L’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha espresso la sua soddisfazione per essere stato premiato come MVP della stagione 2019/2020 di Serie A. “Volevo ringraziare i miei allenatori e compagni di squadra per questo premio, senza di loro non sarebbe stato possibile. E grazie anche a tutti voi (i tifosi). Grazie Lega Serie A!” ha scritto sui suoi profili social l’argentino. Leggi su sportface

