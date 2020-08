Jovic nel mirino del Monaco: Kovac prova a strapparlo al Real Madrid (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo il suo arrivo a Monaco, Niko Kovac ha provato a strappare Jovic dal Real Madrid: le ultime sul possibile colpo Dopo il suo arrivo a Monaco, Niko Kovac ha provato a strappare al Real Madrid Luka Jovic, come spiega France Football. Il tecnico ha già allenato il giovane attaccante all’Eintracht e avrebbe voluto portarlo con sé anche nella nuova esperienza. Il club sarebbe pronto a formulare un’offerta, che però non sarebbe alta quanto la cifra pagata dalle Merengues all’Eintracht nel 2019. Al momento, però, il giocatore è concentrato solamente sui blancos e sulla prossima sfida di Champions contro il Manchester City. Leggi su ... Leggi su calcionews24

