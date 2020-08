Il Covid viaggia sui barconi? Sì, ma anche in business class. Bassetti: serve una stretta sui controlli (Di martedì 4 agosto 2020) Il coronavirus viaggia sia sui barconi che in business class. Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, lo ha detto ad Agorà Estate, su Rai 3: "Il virus è democratico e non fa differenza di classe, può contagiare chiunque, i numeri sono evidenti". La questione è se il Covid in questo momento sia maggiormente trasmesso da migranti o da passeggeri che si spostano in aereo per lavoro. "Visiti gli ottimi risultati che abbiamo raggiunto in Italia nella gestione dell'epidemia, è arrivato il momento di far controlli maggiori su chi arriva: non solo su migranti ma su tutti coloro che provengono da paesi in cui non si sa come sta andando l'epidemia e non da dove non ... Leggi su iltempo

