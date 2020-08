Giuliano Felluga: il responsabile della Protezione Civile di Grado che chiede gli squadroni della morte per i profughi (Di martedì 4 agosto 2020) Giuliano Felluga è responsabile della Protezione Civile di Grado e dipendente comunale: sotto un post dell’ex assessora provinciale Ilaria Cecot che parlava della rivolta scoppiata ieri all’interno dell’ex caserma Cavarzerani di Udine, dove 400 migranti hanno innescato disordini – grida, pietre contro la polizia, roghi – per protestare contro la quarantena imposta dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini (Lega Nord), ha parlato di “squadroni della morte” e “forni crematori” per risolvere la situazione. “Non preoccupatevi, stiamo organizzando gli squadroni ... Leggi su nextquotidiano

