Francia, amichevole tra Marsiglia e Montpellier annullata per precauzione (Di martedì 4 agosto 2020) Non si terrà l’amichevole in programma domani, mercoledì 5 agosto, al Velodrome tra Olympique Marsiglia e Montpellier. Il club del presidente Jacques-Henri Eyraud ha comunicato ufficialmente la decisione per “misura di precauzione per la salute” dopo un caso sospetto nel Montpellier. Proprio il Montpellier una settimana fa aveva affrontato lo Strasburgo, squadra in cui sono stati trovati cinque positivi: “I tifosi che hanno già acquistato i biglietti per la partita col Montpellier – si legge sul sito del Marsiglia – saranno rimborsati integralmente”. Leggi su sportface

Salta l'amichevole tra il Racing Strasburgo e il Dijon, in programma martedì 4 agosto allo stadio "La Frontiere" di Saint Luis. Cinque giocatori della squadra di Strasburgo sono risultati positivi al ...

Sembra una partita di Champions, ma è solo la coppa di Lega. Ma l'ultima finale di una competizione mai davvero amata mette di fronte le avversarie europee di Atalanta e Juventus. Una sfida quindi di ...

