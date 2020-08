Fifa 21 Gameplay: tutte le novità. Ecco il trailer! (Di martedì 4 agosto 2020) Con il rilascio del primo trailer di Fifa 21 sono arrivate anche le prime informazioni ufficiali sul gioco, a partire da quelle relative al Gameplay Il 4 agosto EA Sports ha rilasciato il primo Pitch Notes, con le note degli sviluppatori dettagliate per illustrare tutte le modifiche insieme al trailer dedicato al Gameplay Potete leggerlo … L'articolo Fifa 21 Gameplay: tutte le novità. Ecco il trailer! proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa

Ecco il trailer del gameplay di FIFA 21, che arriva in concomitanza con una serie di nuove immagini e dettagli rivelati da Electornic Arts: ecco le novità di questo episodio. NOTIZIA di Tommaso Puglie ...Ci sarà un grande passo in avanti nel gameplay, con un migliore controllo del match grazie all’Interactive Match Sim, un rinnovato sistema di crescita in grado di gestire al meglio lo sviluppo del ...